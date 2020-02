Easy Wallbox: la ricarica per le auto si fa semplice

E-PLANET

FCA, grazie alla collaborazione con Engie Eps, lancia Easy Wallbox il primo sistema di ricarica per auto ibride plug-in o 100% elettriche accessibile a tutti e senza modifiche all'impianto domestico.



























Una novità assoluta - è stato sottolineato oggi durante una conference call di FCA da Carlalberto Guglielminotti, CEO di Engie Eps - perché permette di procedere come si fa quando si acquista un televisore o un elettrodomestico, cioè secondo il principio del plug-and-play, cioè infila la spina e utilizza da subito. ''Si tratta di un aspetto fondamentale per la diffusione dell'elettrificazione - ha ribadito Guglielminotti - Easy Wallbox è un prodotto interamente progettato e fabbricato in Italia, l'unica wallbox per cui fino a 2,2kW non sono necessari installatori o elettricisti" riporta l'Ansa.