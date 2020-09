Dalla Francia l'asfalto "verde" di origine vegetale

CARBON FREE

È una premier a livello mondiale ed è andata in scena sotto il Monte Bianco : valle dell'Arve, Alta Savoia. Qui, venerdì scorso, la prima posa su un tratto di carreggiata ridotta (260 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza) ma pur sempre la prima posa. Di cosa si tratta? Di un particolare tipo di asfalto considerato neutro in relazione alle emissioni di gas a effetto serra e con il 40% di materiali riciclati.

Molti i vantaggi, come si legge su Le Dauphiné Libéré . Innanzi tutto non necessita di temperature elevate per la stesura: contro gli oltre 100 gradi degli asfalti tradizionali, qui ci si può limitare a 40 ° un vantaggio del dispendio energetico.

Il collante non deriva poi dal petrolio ma da alcune resine di origine vegetale . Si tratta, come detto, di una sperimentazione alla quale segue ora un monitoraggio di 5 anni, anche perché questo particolare tipo di asfalto era stato utilizzato fino ad ora dalla società Eiffage Route solo per piccoli interventi su porzioni minime di strada.