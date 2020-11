Da Ancona la prima minicar elettrica made in Italy

La start up di Jesi (Ancona) Limcar srl, ha realizzato la prima minicar elettrica a ricarica solare interamente Made in Italy, guidabile dall’età di 14 anni. Il suo nome è ElettraCity, può ospitare due passeggeri, ha una velocità massima di 45 km/h e un pannello fotovoltaico sul tetto che permette l’incremento massimo del 30% della sua autonomia di base. L’azienda ha per ora realizzato un prototipo funzionante del veicolo, ora in fase di omologazione stradale come quadriciclo leggero.