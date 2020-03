Colonnine elettriche in Europa: quante sono e quante saranno?

Oggi le stazioni di ricarica in Europa sono circa 185.000, ma tra 10 anni ce ne vorranno 3 milioni, con un investimento di 20 miliardi di euro. Sì, perché se l'obiettivo è quello delle zero emissioni fissato dalla UE per il 2050, secondo il calcolo di Transport & Environment (T&E), un'organizzazione ambientalista organizzata in ambito europeo, in Europa le colonnine dovranno moltiplicarsi di ben 15 volte da qui a alla prossima decade. Secondo il calcolo di T&E, per avere strade carbon neutral nel 2050, nel 2030 dovranno circolare già 44 milioni di veicoli elettrici, con un aumento esponenziale delle stazioni di ricarica in luoghi pubblici, per non lasciare a terra nessuno.