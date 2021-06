CO2 in bottiglia: la vodka che ricicla l’aria

Limpida come l’aria. Da New York arriva la prima vodka eco-sostenibile che smaltisce anidride carbonica. L’idea nasce per sfruttare in modo positivo le emissioni in eccesso di C02, reinserendole in un sistema produttivo. Il tradizionale processo di fermentazione delle patate che dà origine alla vodka è sostituito da un distillato di aria e acqua ottenuto da una reazione chimica che ricorda la fotosintesi delle piante. Un catalizzatore, attivato da energia solare, utilizza l’anidride carbonica per produrre etanolo che successivamente viene disciolto nell’acqua con una gradazione tra il 20% e il 25%. Il risultato? Niente carboidrati e niente zuccheri, 340 grammi di aria purificata e il gusto deciso della vodka.