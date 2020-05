Clean Cliffs Project: tuffi plastic-free con Smart e Weymouth

Clean Cliffs Project

Si chiama Clean Cliffs Project ed è un progetto di salvaguardia ambientale per proteggere scogliere, mari e animali dall’inquinamento della plastica. Fondato da due tuffatori da grandi altezze del Red Bull Cliff Diving: la giovane americana Eleanor Townsend Smart e il collega 21enne inglese Owen Weymouth. Atleti in grado di lanciarsi da 27 metri di altezza, toccando gli 80 km/h nei 3 secondi di caduta libera. È stato proprio durante i numerosi viaggi da cliff diver intorno al mondo che Eleanor e Owen si sono resi conto del grave stato di inquinamento delle acque causato dalla plastica.

Da qui, la volontà di impegnarsi in prima linea, organizzando campagne di sensibilizzazione ambientale a livello internazionale in collaborazione con enti e associazioni non-profit come Plastic Ocean, con workshop su operazioni di pulizia realizzabili da tutti e programmi focalizzati su attività di riciclo.

Oggi, l’organizzazione è riconosciuta a livello internazionale, è attiva in 4 continenti e conta centinaia di ambassador che diffondono l’importante messaggio di prevenzione ambientale.

Con l’edizione 2019 della Red Bull Cliff Diving World Series e il passaggio di Eleanor da atleta wildcard a permanent diver, The Clean Cliffs Project ha promosso campagne di sensibilizzazione e operazioni di conservazione dell’ecosistema nelle spiagge delle Filippine, in Libano nelle scogliere del Pigeon’s Rocks a Beirut, e a Mostar in Bosnia Erzegovina. Con l’insorgere della pandemia e la cancellazione della World Series 2020, ora il futuro del Clean Cliffs Project è tutto da scrivere per il 2021, ma una cosa è certa: sarà positivo e plastic free.