CityQ Car e-Bike, il mezzo per andare in bici anche quando piove

Morten Rynning, un imprenditore indipendente di Oslo, ha immaginato e realizzato attraverso la sua società CityQ un inedito mezzo, il Car- eBike, un quadriciclo a pedalata assistita con una carrozzeria efficace semi-chiusa e dotato di un secondo posto per il trasporto di borse e altri oggetti in caso di pioggia. Questo geniale mezzo permette agli amanti delle E-Bike di poter continuare a muoversi a emissioni zero anche in caso di brutto tempo. Gli studi recenti sostengono infatti che, in caso di gelo e forti piogge, il 70% degli utilizzatori delle due ruote appende I due pedali al chiodo. Car-eBike è invece una bici a quattro ruote che assomiglia a un’auto e- come avviene per il quadriciclo Twizy – può essere completata con porte completamente chiuse.