BYD: dalla produzione di auto elettriche alle mascherine

Tutto è iniziato a gennaio, quando l'emergenza coronavirus aveva già raggiunto livelli preoccupanti in Cina. BYD (acronimo di Bild Your Dreams, Costruisci i tuoi sogni) è il settimo costruttore di vetture nel paese asiatico e lo stabilimento di Shenzhen, in Cina, dove prima si producevano auto elettriche, è stato adattato per la manifattura di mascherine e disinfettanti.