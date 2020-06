Audi, nasce il progetto Artemis per l'elettrica del futuro

Una macchina elettrica, nuova e avveniristica, entro il 2024. Questo è uno degli obiettivi di Audi, che ha dedicato un progetto specifico totalmente nuovo chiamato Artemis. L'idea è di fare, slegandosi il più possibile dai rallentamenti burocratici, per presentare sul mercato un modello a zero emissioni che sia diverso e più agile in tutto. Alex Hitzinger, attualmente responsabile del settore guida autonoma del gruppo Volkswagen - Autonomous Intelligent Driving (AID) -, sarà a capo della struttura che avrà come timbro specifico la tecnologia.