Audi, il doppio utilizzo delle batterie

Nell'ambito della mobilità elettrica è sempre più importante lo studio relativo alla ricarica bidirezionale. Le fonti rinnovabili sono ormai utilizzate in tutta Europa e proprio il surplus di energia che in alcune condizioni si può venire a creare, e la conseguente difficoltà di stoccarlo, portano a nuovi scenari. Come si legge su https://modo.volkswagengroup.it/it Audi e il Gruppo Hager, società specializzata in apparecchiature e soluzioni elettriche per edifici residenziali, stanno sviluppando una soluzione in grado di rendere più stabile l'approvvigionamento energetico.