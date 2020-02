Ami, la microcar elettrica di Citroen

Lo scorso anno Citroen presentò la versione concept, da questa primavera la Ami entrerà finalmente in produzione. Si tratta di una microcar o quadriciclo leggero, lungo appena 2 metri e 41 centimetri, che può essere guidato anche dai minori di 18 anni. Per Citroen l’obiettivo non è limitato solo alla vendita, infatti il veicolo full electric è destinato al noleggio, come accade già per gli scooter elettrici e i monopattini.

In questo senso la casa francese ha già ipotizzato le tariffe per il mercato interno: 19,99 euro al mese, previa pagamento di una rata unica di 2.644 euro. In alternativa, per il noleggio a breve termine, Ami è disponibile al costo di 0,26 euro al minuto, con l’abbonamento di 9,90 euro al mese. Se ne volete una Ami di proprietà può essere vostra a partire da 6.000 euro.