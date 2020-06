A Torino il primo store elettrificato di veicoli a noleggio

E-PLANET

A Torino inaugurato il primo Mobility Store elettrico. Si tratta di Leasys, uno dei principali protagonisti della mobilità a noleggio, il cui percorso è iniziato con l’installazione dei primi 8 punti di ricarica da 22 Kw presso il nuovo Leasys Mobility Store dell’aeroporto di Torino Caselle, il primo in Italia completamente elettrificato. L’obiettivo è quello di avere 400 store elettrificati entro il 2020 per un totale di 1200 nuovi punti di ricarica, installati con il supporto di Enel X, partner di Leasys nel progetto.

Nei prossimi mesi è inoltre prevista l’elettrificazione della flotta, grazie alla nuova gamma di veicoli FCA, tra i quali la nuova Fiat 500 elettrica e i modelli ibridi plug-in Jeep Renegade e Compass 4xe. Entro il 2021 si dovrebbe raggiungere così una flotta composta per il 60% da veicoli elettrici o ibridi.

Afferma Marcella Merli, Head of Sales & Marketing FCA Bank: “Qui i nostri clienti possono trovare una soluzione per ogni tipo di mobilità: noleggio a breve, medio e lungo termine, car sharing, acquisto veicoli d’occasione, assistenza, servizi finanziari e assicurativi, e da oggi anche servizi per la mobilità elettrica”.