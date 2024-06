24 Ore di Le Mans: è Zinedine Zidane a dare il via

Zinedine Zidane starter alla 92.ma edizione della 24 Ore di Le Mans di oggi per le 62 auto in gara sul circuito della Sarthe. L'ex giocatore della Juventus,Ambasciatore di Alpine e dei suoi programmi per le pari opportunità, prima ha fatto un giro di pista come passeggero della Alpenglow Hy4 a idrogen e poi ha dato il via alla gara.