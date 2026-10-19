Curiosità

Una Bugatti Chiron perde la ruota posteriore in un incidente

Chissà il conto che dovrà pagare per metterla a posto

di Redazione Drive Up
19 Ott 2026 - 08:06
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© Foto da web

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Possedere una Bugatti significa potersi sedere alla "Tavola Rotonda" dell'automobilismo. Il marchio che ha inventato il concetto di hypercar è conosciuto per le sue vetture in serie limitatissima, costosissime e riservate a pochissimi clienti. Tutti superlativi assoluti perché la Chiron è il massimo in termini di prestazioni ed esclusività, anche quando si tratta di ripararla. 
Senza ruota
Lo imparerà a sue spese, letteralmente, uno dei cinquecento proprietari nel mondo dopo averne distrutto il posteriore in un incidente. Circolano sui social le immagini di una Bugatti fuori strada a Miami: la dinamica non è del tutto chiara anche se si suppone che il conducente ne abbia perso il controllo. Forse a causa dell'alta velocità e d'altronde basta un attimo per raggiungere velocità elevatissime, quando sotto il cofano si hanno 1.500 CV erogati dal motore W16.
Riparazioni costose
Per sistemare un'auto di questo tipo non sarà sufficiente rivolgersi al proprio meccanico di fiducia. Bugatti si rifiuta di vendere parti di ricambio a officine esterne ed è necessario consegnare la vettura all'atelier affinché possa essere riparata. Considerando l'entità dei danni, il prezzo da mettere in conto sarà piuttosto caro e si potrebbe ipotizzare un intervento il cui valore pareggia il prezzo di vendita di una berlina premium. La prossima volta il proprietario ci penserà tre volte prima di portarla a fare un giro.

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