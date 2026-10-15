Questa Maserati è ispirata a una leggenda

Maserati celebra uno dei suoi miti sportivi al concorso d'eleganza Villa La Massa Excellence. La GT2 Stradale si veste con una livrea che celebra le vittorie nel GT1 della MC12: una versione unica, personalizzata dal programma Bottega Fuoriserie e destinata a un collezionista privato. L'esemplare sfilerà a lato della sua "antenata" su di una passerella che mette due epoche a confronto.

Mito del motorsport

La tinta Blu Victory è stata creata appositamente per ricordare i titoli mondiali conquistati nella categoria GT1 dalla sportiva con motore a 12 cilindri. Il proprietario della GT2 Stradale ha deciso di apporre sul tetto in carbonio opaco il logo del Tridente in bianco pastello, stesso colore scelto per la scritta "Maserati" sull'ala posteriore. Sulla fiancata è invece presente una tabella porta-numero bianca con il tricolore, la dicitura "Italy" e il "33" in rosso.

Una sportiva pronto pista

La GT2 Stradale rappresenta l'apice delle prestazioni per Maserati. Si tratta di una vettura "pronto-pista" a tutti gli effetti, dove ogni elemento è pensato per raggiungere il massimo senza perdere il controllo. Sotto il cofano posteriore trova posto il motore 3.0 litri V6 biturbo denominato "Nettuno": in questa configurazione eroga ben 640 CV di potenza per una velocità massima pari a 320 km/h. Più leggera e potente rispetto alla MCPura, la GT2 è stata costruita per staccare il tempo sul giro il più velocemente possibile.