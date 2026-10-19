Dati

Quasi 12 milioni di italiani con l'auto in panne in un anno

Un dato che fa il paio con l'età media del parco circolante, tra i più vecchi di tutta Europa

di Redazione Drive Up
19 Ott 2026 - 09:43
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L'Italia ha uno dei parchi auto più vecchi di tutta Europa. Una storia nota le cui conseguenze non riguardano soltanto l'ambiente (in termini di emissioni): una vettura più vecchia è una vettura meno affidabile. Così si spiega, in parte, come mai quasi 12 milioni di italiani sono "rimasti a piedi" in un anno con la necessità di far intervenire il carro attrezzi.
Pochi con l'assistenza stradale
Uno scenario da incubo, eppure il 43% degli italiani continua a viaggiare senza assistenza stradale e, in caso d'imprevisto, la spesa richiesta può essere particolarmente impegnativa: l'uscita del mezzo di soccorso costa diverse centinaia di euro. Secondo un'indagine condotta da Facile.it, il problema più comune con cui gli italiani "devono vedersela" è la batteria scarica (4,9 milioni di automobilisti in un anno). Secondo posto per la foratura degli pneumatici mentre per 580 mila persone la richiesta di assistenza è arrivata dopo aver finito il carburante.
Giovani in difficoltà
Analizzando i dati più nel dettaglio, emerge che sono in particolare i giovani (tra i 18 e i 24 anni) a rimanere più di frequente a piedi. Tuttavia, sono sempre loro a sottoscrivere per la maggiore una copertura corretta di assistenza stradale. Parlando di "geografia del guasto", nel Sud Italia, dove l'età media del parco supera ampiamente i 13 anni, si ricevono più spesso richieste d'intervento. Un controllo periodico presso un'officina può aiutare a evitare spiacevoli imprevisti mentre si è al volante.

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