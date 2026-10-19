Quasi 12 milioni di italiani con l'auto in panne in un anno

L'Italia ha uno dei parchi auto più vecchi di tutta Europa. Una storia nota le cui conseguenze non riguardano soltanto l'ambiente (in termini di emissioni): una vettura più vecchia è una vettura meno affidabile. Così si spiega, in parte, come mai quasi 12 milioni di italiani sono "rimasti a piedi" in un anno con la necessità di far intervenire il carro attrezzi.

Pochi con l'assistenza stradale

Uno scenario da incubo, eppure il 43% degli italiani continua a viaggiare senza assistenza stradale e, in caso d'imprevisto, la spesa richiesta può essere particolarmente impegnativa: l'uscita del mezzo di soccorso costa diverse centinaia di euro. Secondo un'indagine condotta da Facile.it, il problema più comune con cui gli italiani "devono vedersela" è la batteria scarica (4,9 milioni di automobilisti in un anno). Secondo posto per la foratura degli pneumatici mentre per 580 mila persone la richiesta di assistenza è arrivata dopo aver finito il carburante.

Giovani in difficoltà

Analizzando i dati più nel dettaglio, emerge che sono in particolare i giovani (tra i 18 e i 24 anni) a rimanere più di frequente a piedi. Tuttavia, sono sempre loro a sottoscrivere per la maggiore una copertura corretta di assistenza stradale. Parlando di "geografia del guasto", nel Sud Italia, dove l'età media del parco supera ampiamente i 13 anni, si ricevono più spesso richieste d'intervento. Un controllo periodico presso un'officina può aiutare a evitare spiacevoli imprevisti mentre si è al volante.