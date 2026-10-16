Scenari

Parigi e Berlino cambiano il 2035: serve flessibilità

Francia e Germania ridisegnano la transizione dell'auto rilanciando il ruolo dei carburanti sostenibili

di Tommaso Marcoli
16 Ott 2026 - 15:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Si riaccende la discussione attorno al tema della transizione energetica in Europa. Tra gli organi di Bruxelles che impongono e gli Stati che comunicano in ordine sparso, ormai si naviga a vista con le Case automobilistiche che fanno fatica a pianificare i loro investimenti. Definire il futuro dell'auto, in questo contesto, non è facile ma Francia e Germania sembrano aver fatto "quadrato".
Basta 100%
Parigi e Berlino (di fatto i "pesi massimi" all'interno dell'Unione Europea) sono d'accordo sulla necessità di rivedere l'impianto normativo proponendo una riduzione del 90% delle emissioni rispetto all'obiettivo del 100% previsto ora. Inoltre, i due Paesi richiedono l'eliminazione dei meccanismi di compensazione imposti da Bruxelles per il restante 10% (es. acciaio verde e carburanti rinnovabili). Si propone anche un nuovo sistema di accumulo dei crediti ambientali maturati nel 2029.
Avanti con le plug-in
I motori a combustione, secondo Francia e Germania, dovrebbero continuare ad avere spazio anche dopo il 2035. A patto che essi siano alimentati con carburanti rinnovabili: non si tratta quindi di un'abolizione degli obiettivi climatici ma di una "deroga" per permettere maggiore flessibilità. Quella famosa "neutralità tecnologica" tanto cara anche all'Italia. L'accordo riafferma, infine, il concetto di Made in Europe chiedendo che si privilegino la fabbricazione di auto e componenti in Europa con incentivi e finanziamenti su misura.

Ti potrebbe interessare

videovideo
parigi
berlino
2035
bando motori 2035
transizione energetica
francia
germania
carburanti sintetici

Ultimi video

01:51
Volkswagen ID. Tiguan, prosegue la transizione verso l'elettrico della casa tedesca

Volkswagen ID. Tiguan, prosegue la transizione verso l'elettrico della casa tedesca

01:32
ASI Fest a Misano, tra automobili d'epoca e motorismo storico

ASI Fest a Misano, tra automobili d'epoca e motorismo storico

01:34
EICMA 2026: dal 5 all'8 novembre l'83esima edizione a Fiera Milano Rho

EICMA 2026: dal 5 all'8 novembre l'83esima edizione a Fiera Milano Rho

02:20
Renault al Salone Auto Parigi 2026, tante vetture esposte e voglia di rinnovare

Renault al Salone Auto Parigi 2026, tante vetture esposte e voglia di rinnovare

02:14
Gran Premio Storico d'Italia, una celebrazione dell'epoca d'oro Ferrari con oltre 200 vetture storiche

Gran Premio Storico d'Italia, una celebrazione dell'epoca d'oro Ferrari con oltre 200 vetture storiche

01:23
Gordon Murray S1, l'interpretazione moderna di una monoposto d'epoca

Gordon Murray S1, l'interpretazione moderna di una monoposto d'epoca

02:05
Subaru E-Outback, carattere da fuoristrada e interni spaziosi

Subaru E-Outback, carattere da fuoristrada e interni spaziosi

01:50
Kia EV2 Long Range, grande autonomia e ricarica veloce

Kia EV2 Long Range, grande autonomia e ricarica veloce

01:44
Volswagen ID. Tiguan, design distintivo e interni avvolgenti

Volswagen ID. Tiguan, design distintivo e interni avvolgenti

01:48
Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", la nuova Fuoriserie del Biscione

Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", la nuova Fuoriserie del Biscione

02:41
Ferrari Purosangue HS, più dinamicità e aggressività alla guida

Ferrari Purosangue HS, più dinamicità e aggressività alla guida

01:30
L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

15:48
La puntata del 15 ottobre #DriveUp

La puntata del 15 ottobre #DriveUp

01:52
Alfa Romeo Cuorerosso, la concept-car del Biscione che guarda al futuro

Alfa Romeo Cuorerosso, la concept-car del Biscione che guarda al futuro

01:35
Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

01:51
Volkswagen ID. Tiguan, prosegue la transizione verso l'elettrico della casa tedesca

Volkswagen ID. Tiguan, prosegue la transizione verso l'elettrico della casa tedesca

I più visti di Drive Up

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

La Hyundai Tucson diventa "sportiva"

Alfa Romeo Cuorerosso, la concept-car del Biscione che guarda al futuro

Alfa Romeo Cuorerosso, la concept-car del Biscione che guarda al futuro

Una Lancia Delta Integrale sta prendendo polvere nel deserto

Kimi Antonelli, campione anche di sorprese

Kimi Antonelli, campione anche di sorprese

Porsche è diventata troppo grande

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
18 DICH MAROTTA SU INFORTUNIO LAUTARO 16/10 DICH
17:00
Marotta: "Champions? Io sono sempre ottimista. Infortunio di Lautaro fa parte del gioco"
Alphadjo Cisse, Milan - Attaccante, classe 2006
16:54
Cisse sa fare tutto: da trequartista a numero nove, è l'uomo in più di Amorim
16:52
Milan al lavoro per il rinnovo di contratto di Cisse
16:45
Arriva la seconda stagione di "MAI MOLAR": il docu-reality di Rana Verona tra Coppa Italia e retroscena
16:42
Daniel Maldini torna sull'incidente: "Ho fatto una cavolata e la pago, ma adesso si saprà la verità"