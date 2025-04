Nuova Hyundai NEXO: design e tecnologie all’avanguardia per la seconda generazione

In occasione del Seoul Mobility Show in Corea, Hyundai ha presentato Nuova NEXO, seconda generazione del SUV elettrico a celle a combustibile (FCEV) a idrogeno del Brand che è stato presentato originariamente nel 2018. Il nuovo modello, terzo veicolo a idrogeno prodotto in serie da Hyundai seguendo le orme della ix35 Fuel Cell che ha debuttato nel mercato nel 2013, rappresenta un significativo passo avanti per la mobilità a idrogeno e per la mobilità sostenibile nel suo complesso. Grazie alla sua avanzata tecnologia a celle a combustibile - che consente di non emettere gas di scarico - e alla notevole efficienza, nuova NEXO punta a un’autonomia di oltre 7002 km con un pieno di idrogeno e alla capacità di rifornimento in soli 5 minuti.