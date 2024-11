Nibali passa alle auto: al Monza Rally Show con Toyota

Nuova esperienza per Vincenzo Nibali che debutterà in una gara a quattro ruote: l'ex campione di ciclismo ha scelto il Monza Rally Show 2024 come banco di prova. Un progetto con VisitMalta e Toyota Italia che vedrà il due volte vincitore del Giro d'Italia al volante della GR Yaris nel weekend 6-7-8 dicembre all'Autodromo di Monza. Nibali, che ha già preso contatto con la vettura in un test con Giandomenico Basso come coach d'eccezione, non vede l'ora di scendere in pista: "Sono da sempre un grande appassionato di auto e questa è l'occasione giusta. In carriera sono stato un ottimo discesista, spero che questa abilità mi possa aiutare al volante, anche se le traiettorie sono un po' diverse. Ho studiato e sono pronto".