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Mercedes prepara il ritorno del motore V12

AMG si rammarica di non aver ascoltato prima i suoi clienti e intende rimettere in gamma i grandi propulsori

di Redazione Drive Up
19 Ott 2026 - 14:49
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© Ufficio Stampa

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Il motore a combustione è la quintessenza dell'automobile sportiva. Sebbene negli ultimi anni abbiano provato a dimostrare che non fosse così, e che le prestazioni elettriche sono migliori perché superiori, la maggior parte degli appassionati non ha decisamente cambiato idea. Ad aver rivisto le proprie priorità, casomai, sono stati i costruttori che adesso riporteranno in vita i V8 e i V12.
Mercedes in testa 
Mercedes non nasconde la testa sotto la sabbia e, durante una tavola rotonda con la stampa, il CEO Ola Kallenius ha ammesso di aver fatto un errore di valutazione proponendo la C63 AMG con il motore 4 cilindri. "Quello che forse abbiamo sottovalutato all’epoca è che il pubblico del buon vecchio V8 è un pubblico piuttosto importante. Quindi non sei riuscito a portare con te tutta la tribù". Una circostanza che ha rimesso le priorità al loro posto e il ritorno del V8 è tra le più urgenti.
Forse c'è una sorpresa
Gli otto cilindri potrebbero però non essere l'unico ritorno di Mercedes che avrebbe ancora a disposizione per i suoi clienti il propulsore V12. Alla precisa domanda, il manager del marchio tedesco ha risposto con un promettente "Restate sintonizzati". Che non è sicuramente una conferma ma neppure una smentita e lascia aperto uno spiraglio per i più esigenti. Difficile credere allo sviluppo di nuovi modelli su misura, più probabile l'impiego su versioni speciali o al vertice della gamma. Magari su una Classe G.

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