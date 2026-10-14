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La nuova Jaguar piace a 50 mila persone

La criticata Type 01 sembra interessare a più persone di quanto immaginassimo

di Redazione Drive Up
14 Ott 2026 - 12:33
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© Ufficio Stampa

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Non c'è alcun dubbio sul fatto che la nuova Jaguar Type 01 sia stata l'automobile più criticata degli ultimi anni. Eppure, dopo il suo debutto, più di 50 mila persone hanno registrato il proprio interesse per la super berlina elettrica inglese. La vera notizia, tuttavia, sta nella composizione di questo pubblico: circa l'80% di loro non ha mai posseduto una Jaguar in vita sua.
L'addio al passato e la caccia all'alto lusso
A snocciolare i dati è stato l'amministratore delegato del brand, Rawdon Glover, in un'intervista alla testata australiana Drive. Le oltre cinquantamila registrazioni rientrano nel programma "KMI" (Keep Me Informed), un canale diretto per aggiornare i potenziali acquirenti sull'evoluzione della gamma. Un'affluenza che conferma la bontà del posizionamento radicale intrapreso da Coventry: Jaguar non vuole più competere nello stretto perimetro premium di Audi, BMW e Mercedes, ma intende alzare l'asticella per andare a sfidare Bentley.
L'incognita della conversione
Se da un lato il riscontro iniziale premia l'audacia di un marchio che ha preferito far discutere piuttosto che rimanere nell'anonimato, dall'altro la prova del nove si giocherà tutta sul terreno dei concessionari. Dimostrare curiosità o richiedere una brochure digitale compilando un modulo online non equivale a staccare un assegno a sei cifre per una GT elettrica. Solo quando la Type 01 toccherà l'asfalto scopriremo se il piano di Glover si rivelerà la rinascita di un mito o un drammatico salto nel vuoto.

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