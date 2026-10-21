Personaggi

La Jaguar con interni "vegetali" di Jeremy Clarkson era in Italia

Il conduttore inglese si è presentato al concorso Villa La Massa Excellence in Toscana, dove ha anche vinto un premio

di Redazione Drive Up
21 Ott 2026 - 07:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

Jeremy Clarkson è uno dei conduttori televisivi più noti e ammirati del mondo. Ironia tagliente (British Style), presenza scenica, proprietà di linguaggio: il perfetto identikit di come si fa TV, tant'è che il suo è un successo trasversale e non limitato al solo mondo dei motori. Da diverso tempo ha avviato un'azienda agricola i cui prodotti sono stati utilizzati per rivestire gli interni di una Jaguar.
Coltivatore
Da qualche anno, l'ex volto di Top Gear alleva animali e coltiva come un qualunque altro contadino nell'Oxfordshire, senza però rinunciare alla sua attività di giornalista e collezionista di auto. Il suo ultimo progetto è una sintesi tra la "terra e la penna": con l'aiuto del designer Ian Callum, Clarkson ha personalizzato una Jaguar F-Type con materiali di origine vegetale fatti crescere nella sua proprietà. L'abitacolo ha ricevuto dunque una profonda "revisione" che gli ha permesso di vincere un premio in Italia.
Direttamente in Toscana
Jeremy ha iscritto la roadster al concorso di eleganza Villa La Massa Excellence organizzato in Toscana. La F-Type in questione è un modello del 2013 con motore 3.0 litri V6 da 380 CV e trazione posteriore. Si distingue per una tinta della carrozzeria Tonga Green e cerchi in lega color bronzo disegnati su misura. All'interno, i sedili sono rivestiti con pelle prelevata dall'allevamento di Clarkson così come i tappetini in lana e tweed. "Un'opera" che ha convinto, anche se non del tutto, i giudici che gli hanno assegnato il secondo posto nella categoria "Restomod".

Ti potrebbe interessare

videovideo
jaguar
jeremy clarkson
italia

Ultimi video

01:35
Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

01:45
Antonelli "mondiale", anche fuori dalla pista

Antonelli "mondiale", anche fuori dalla pista

26:06
Puntata del 17 ottobre #DriveUp

Puntata del 17 ottobre #DriveUp

01:34
EICMA 2026: dal 5 all'8 novembre l'83esima edizione a Fiera Milano Rho

EICMA 2026: dal 5 all'8 novembre l'83esima edizione a Fiera Milano Rho

01:32
ASI Fest a Misano, tra automobili d'epoca e motorismo storico

ASI Fest a Misano, tra automobili d'epoca e motorismo storico

02:20
Renault al Salone Auto Parigi 2026, tante vetture esposte e voglia di rinnovare

Renault al Salone Auto Parigi 2026, tante vetture esposte e voglia di rinnovare

15:48
La puntata del 15 ottobre #DriveUp

La puntata del 15 ottobre #DriveUp

02:14
Gran Premio Storico d'Italia, una celebrazione dell'epoca d'oro Ferrari con oltre 200 vetture storiche

Gran Premio Storico d'Italia, una celebrazione dell'epoca d'oro Ferrari con oltre 200 vetture storiche

01:23
Gordon Murray S1, l'interpretazione moderna di una monoposto d'epoca

Gordon Murray S1, l'interpretazione moderna di una monoposto d'epoca

02:05
Subaru E-Outback, carattere da fuoristrada e interni spaziosi

Subaru E-Outback, carattere da fuoristrada e interni spaziosi

01:50
Kia EV2 Long Range, grande autonomia e ricarica veloce

Kia EV2 Long Range, grande autonomia e ricarica veloce

01:44
Volswagen ID. Tiguan, design distintivo e interni avvolgenti

Volswagen ID. Tiguan, design distintivo e interni avvolgenti

01:48
Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", la nuova Fuoriserie del Biscione

Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", la nuova Fuoriserie del Biscione

02:41
Ferrari Purosangue HS, più dinamicità e aggressività alla guida

Ferrari Purosangue HS, più dinamicità e aggressività alla guida

01:30
L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

L'editoriale: la manovra difensiva europea contro l'importazione di auto cinesi

01:35
Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

Alfa Romeo 33 Stradale "Perla Nera", carrozzeria in carbonio e tanta esclusività

I più visti di Drive Up

Da oggi si potrà fare retromarcia in autostrada

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Puntata del 17 ottobre #DriveUp

Puntata del 17 ottobre #DriveUp

Questa Mercedes G è tempestata di cristalli e perle

L'astronave del mare di Ferrari è quasi pronta

Una Mercedes Classe G piena di cristalli e perle

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Markus Krosche
09:10
Milan, Krosche sempre più vicino: chiusura ad un passo. Cosa farà in rossonero
09:05
Mercedes non farà ibridi Range Extender
08:45
Tesla verso la fusione con SpaceX: "è una buona idea"
08:36
Nba: esordio con sconfitta per i 'campioni' di New York, debutto vincente per Lebron James
08:31
Arriva lo Shakhtar, l'Inter deve solo vincere | Como, con lo United sfida storica