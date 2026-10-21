La Jaguar con interni "vegetali" di Jeremy Clarkson era in Italia

Jeremy Clarkson è uno dei conduttori televisivi più noti e ammirati del mondo. Ironia tagliente (British Style), presenza scenica, proprietà di linguaggio: il perfetto identikit di come si fa TV, tant'è che il suo è un successo trasversale e non limitato al solo mondo dei motori. Da diverso tempo ha avviato un'azienda agricola i cui prodotti sono stati utilizzati per rivestire gli interni di una Jaguar.

Coltivatore

Da qualche anno, l'ex volto di Top Gear alleva animali e coltiva come un qualunque altro contadino nell'Oxfordshire, senza però rinunciare alla sua attività di giornalista e collezionista di auto. Il suo ultimo progetto è una sintesi tra la "terra e la penna": con l'aiuto del designer Ian Callum, Clarkson ha personalizzato una Jaguar F-Type con materiali di origine vegetale fatti crescere nella sua proprietà. L'abitacolo ha ricevuto dunque una profonda "revisione" che gli ha permesso di vincere un premio in Italia.

Direttamente in Toscana

Jeremy ha iscritto la roadster al concorso di eleganza Villa La Massa Excellence organizzato in Toscana. La F-Type in questione è un modello del 2013 con motore 3.0 litri V6 da 380 CV e trazione posteriore. Si distingue per una tinta della carrozzeria Tonga Green e cerchi in lega color bronzo disegnati su misura. All'interno, i sedili sono rivestiti con pelle prelevata dall'allevamento di Clarkson così come i tappetini in lana e tweed. "Un'opera" che ha convinto, anche se non del tutto, i giudici che gli hanno assegnato il secondo posto nella categoria "Restomod".