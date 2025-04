Il debutto della Omoda 9 alla Milano Design Week

In occasione della Milano Design Week, OMODA & JAECOO sceglie il cuore creativo della città per svelare in anteprima nazionale la nuova OMODA 9, ammiraglia Super Hybrid che ridefinisce l’estetica del SUV contemporaneo. Un debutto italiano all’insegna del design, dove forme scolpite, proporzioni armoniche e tecnologia si fondono in un’esperienza visiva e sensoriale unica.