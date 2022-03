Girls Power: Vicky Piria e #lamiavittoria in esclusiva per DriveUP

GIORNATA IN PISTA

Dieci donne in pista al Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina

L’occasione è di quelle che, fino ad oggi, capitano una volta nella vita, ma la nostra Vicky Piria è determinata a farla diventare un’abitudine consolidata. Un turno in pista composto di sole donne pilota in collaborazione con Luca Adami di Track4fun, preceduto da una mattinata di fatta di briefing, consigli, confronti sul voler intraprendere l’emozione della guida in circuito. Vicky nella sua veste di istruttrice, ma soprattutto di motivatrice nei confronti delle giovani che hanno aderito al progetto #lamiavittoria, se la cava benissimo. Sarà perché lei stessa ha attraversato nell’arco della sua vita automobilistica un po’ tutte le emozioni che le ragazze che per la prima volta si affacciavano alla pista, il Circuito Tazio Nuvolari di Cervesina (PV), stavano provando in quei momenti che precedono l’accesso in Pit Lane.

Ma chi sono le ragazze che hanno provato a scendere in pista? Innanzitutto sono ragazze determinate, curiose, la maggior parte di loro ha già provato l’ebrezza della velocità, chi sul sedile passeggero, chi con i kart, chi ha già esperienza nel mondo delle corse e chi ha già vinto anche qualche trofeo; di certo tutte hanno un’auto stradale con caratteristiche smaccatamente sportive.

Vicky sul progetto #lamiavittoria ha le idee chiarissime “Ho scelto di rivolgermi alle ragazze perché il mondo del motorsport è difficile, servono sponsor e soldi, serve qualcuno che creda in te, che ti supporti, questo vale per tutti, ma molto spesso per noi ragazze sembra valerlo un po’ di più” continua la driver “io ho avuto la fortuna di una famiglia che mi ha supportato sin da bambina, e infatti sono salita su un kart a 8 anni, ma la verità è quel kart era per mio fratello, io facevo già equitazione”.

La nostra Vicky è arrivata a DriveUP nel corso della quarta stagione e da subito si è trovata a suo agio alla prova delle supercar, dentro e fuori la pista, ora con questa iniziativa vuole dare una chance a tutte quelle ragazze che come lei hanno la passione per i motori, per la pista, ma magari non hanno il coraggio di buttarsi “vorrei creare una community di appassionate, in modo da sostenersi a vicenda e trovare quella spinta che porterà le ragazze in pista”. Girl power insomma o #lamiavittoria, se preferite.