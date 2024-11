FIAT sceglie il prestigioso palcoscenico dell’EICMA per presentare la sua nuova campagna educational “Top Club. A scuola di sicurezza stradale con FIAT” con protagonista la Topolino

Protagonista dell’iniziativa è la Fiat Topolino, l’eclettico veicolo 100% elettrico votato alla mobilità urbana sostenibile, e alla Dolce Vita, che ha conquistato la leadership nel mercato dei quadricicli nell’ultimo quadrimestre. Guidabile a partire dai 14 anni, la nuova Topolino entra così negli istituti superiori, in occasione dell’anno scolastico 2024/2025, coinvolgendo 700 classi per un totale di 17.000 studenti. Il percorso didattico è reso ancora più interessante dal tour di 20 tappe in altrettante scuole dove, grazie anche ai 20 dealer locali, si svolgeranno gli incontri formativi in aula e più di 1.800 test drive nei cortili delle sedi scolastiche, insieme ai driver professionisti dell’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA).