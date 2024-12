DS, arriva l'ammiraglia: svelata la N°8, eleganza francese

Carisma e serenità, queste le due parole chiave. Nuovo corso per DS che presenta la N°8. Un nome rinnovato per segnare la nuova era elettrica del brand francese di casa Stellantis. Suv coupè del Segmento D e, come detto, è Full Electric. Promette 750 km di autonomia in ciclo combinato grazie alla batteria da 97,2 kw/h presente nella versione da 245 Cavalli quattro ruote motrici. Top di gamma che, invece, tocca una potenza massima di 375 cavalli. Ricarica veloce e solo 27 minuti per passare dal 20 all’80% di carica. È basata sulla piattaforma STLA medium di Stellantis che garantisce un’ottima posizione di guida.