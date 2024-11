Benda accelera in Europa: da dicembre Napoleonbob250 e LFC700 Pro certificati Euro5+

Tra le iniziative chiave del brand, si segnala l’organizzazione del primo Global Dealers Day, un evento strategico che ha riunito i principali concessionari internazionali. Questo incontro ha migliorato la comunicazione tra i partner globali di Benda e la sede centrale in Cina, stabilendo una solida base per una strategia comune e garantendo ai clienti europei un'esperienza motociclistica di alto livello. Un altro passo cruciale nel percorso di espansione di Benda è stata la fondazione, nell’ottobre 2024, di Benda Europe GmbH a Salisburgo, Austria. Benda Europe fungerà da centro di coordinamento per le operazioni di distribuzione e supporto del brand in tutto il continente, supportato da showroom dedicati a mostrare l’identità distintiva del brand e offrire ai motociclisti europei un punto di riferimento affidabile e accessibile.