Alla guida della Caterham Seven 485R: è puro divertimento

LA PROVA

Tanto minimal, quanto potente: il piacere di guida è qui

di

Simone Redaelli

"Toys 4 boys", questa la scritta che campeggia all'ingresso dei concessionari Gino Spa dove abbiamo ritirato la Caterham Seven 485R. Ecco, mai scritta fu più azzeccata: un vero e proprio giocattolo per ragazzi. Auto pura, d'altri tempi, che incarna la passione per le quattro ruote. Minimal, ma esagerata. Quattro ruote e un motore (potente): l'essenziale per divertirsi. Comfort nulli, quasi, ma tutto il necessario per divertirsi. Quattro cilindri 2.0 litri e duecentoquaranta cavalli, macchina agile che, però, non perdona. Per guidarla al meglio serve abilità, in pista e fuori. Alla guida della Caterham Seven 485R





























































Il colpo d'occhio è sicuramente eccezionale. Bassa, bassissima, e scoperta: una Caterham non si può guidare con la capote. Freddo? No, perché con il parabrezza e le "portiere" si è abbastanza riparati. In più il riscaldamento, unico "lusso" di questa vettura, aiuta non poco. Coppola british d'ordinanza e via. Macchina dall'aspetto racing con lo scarico sul lato del passeggero e che non passa inosservata mai: in città e in autostrada fa più effetto di una Ferrari o di una Lamborghini. Tutti spalancano gli occhi e chi riesce usa lo smartphone per fare foto e video. A noi non ci resta che sorridere. Piccola, ma nulla dire sulla comodità di guida e lo spazio all'interno dell'abitacolo: sedili in pelle che avvolgono e si diventa un tutt'uno con la scocca. In più le cinture a quattro punti che ti fanno sentire un vero pilota. Certamente non la macchina ideale per tutti i giorni, ma molto comoda anche per percorrere lunghi percorsi domenicali. Scordatevi, però, un viaggio perché è sprovvista di bagagliaio.

Un giocattolo, come dicevamo, che vola grazie al suo peso: solo 520 kg. Praticamente nulla. Prestazioni da macchina da corsa: 0-100km/h in 3 secondi. Il motore Ford 2.0 spinge e si sente tutto, ancor di più schiacciando il magico tasto Sport. Cambia il sound, cambia l'erogazione della potenza. Impossibile salire e non azionarlo subito. Risposta brusca e un po' scorbutica, ma questo è il suo bello. Per tutti questa è una vera macchina sportiva e chi la possiede la ama alla follia. Ora capiamo anche noi il perché. Una vettura che fa emozionare anche quando non è al limite, si assapora proprio il piacere della guida unito al brivido della velocità. Ecco perché mi sono accorto della mancanza della radio solo al terzo giorno...