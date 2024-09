A Varignana trionfa la Ferrari 275 GTB, è la Best of Show 2024

© Antonio Mocchetti

Il Concorso d'Eleganza Varignana 1705 ha concluso la sua seconda edizione assegnando il premio Best of Show alla Ferrari 275 GTB del 1966 di Giuseppe Matildi. L'evento, che si è tenuto dal 27 al 29 settembre, è stato nuovamente ospitato dal resort Palazzo di Varignana, organizzatore dell'evento, che riconferma il suo prestigio come simbolo dell'ospitalità ed eccellenza culinaria italiana incarnando alla perfezione lo spirito dell'"Heritage of Italian Lifestyle" attraverso una raffinata location sulle colline bolognesi.