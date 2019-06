Il colpo a sorpresa del Napoli sarà una punta centrale

24/06/2019 di RAFFAELE AURIEMMA

Potrebbe essere una settimana fondamentale per l’arrivo dei pezzi da novanta che il Napoli vuole dare ad Ancelotti, con James Rodriguez che sta impazzando con la Colombia in Coppa America: tre partite, tre vittorie e candidatura ufficiale dei cafeteros per la vittoria dell’importante trofeo sudamericano. De Laurentiis spera che il suo amico Fiorentino Perez si convinca a cedergli in prestito il Bandido, prima che arrivi qualche altra società disposta d acquistare il talento colombiano pagandogli l’intero prezzo del cartellino. “Se non prenderemo lui, ci rifaremo con Lozano” è stata l’amabile bugia del patron che, in cuor suo, vorrebbe provare a prendere entrambi. Con Manolas l’accordo è totale, anche se bisognerà convincere la Roma ad inserire il cartellino di Diawara nell’operazione e non è improbabile che il club giallorosso accetti, dovendo coprire entro fine mese i 60 milioni di euro reclamati dal Fair play finanziario. Ieri sera il centrocampista guineano ha giocato tutta la partita in Coppa America, pareggiando con il Madagascar, mentre gli altri due “napoletani” Koulibaly e Ounas avevano ottenuto la vittoria con il Senegal e l’Algeria. Ottimi segnali per la prossima stagione, ma che in chiave mercato in uscita.



Ma il grande obiettivo del Napoli resta un altro, quello della punta centrale da sempre reclamata da Ancelotti e condivisa dal patron. Il Napoli cerca i gol che non era riuscito a realizzare nella scorsa stagione, quelli decisivi nelle partite chiave. E allora, ecco che silenziosamente il club azzurro continua a seguire con attenzione alcuni profili. Il primo resta sempre quello di Rodrigo, per il quale il Valencia continua a trincerarsi dietro il muro di un prezzo esagerato: 70 milioni di euro. Ma il Napoli non ha fretta ed attende fiducioso che il club levantino abbassi le pretese per sedersi al tavolo delle trattative, accettando la proposta del club azzurro di 50 milioni di euro. L’alta soluzione gioca in Italia e si sta comportando anche bene nella Coppa America: Duvan Zapata. Ma non sarà facile sottrarre il colombiano all’Atalanta che, attraverso la voce del presidente Percassi, lo continua a considerare incedibile per poter formare con il connazionale Muriel una straordinaria coppia in Champions League. Il Napoli, anche in questo caso, attende fiducioso che l’Atalanta si convinca ad aprire le contrattazioni, accettando di inserire nell’operazione Inglese, che tanto piace a Gasperini.