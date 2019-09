Cuore tifoso Napoli: il dubbio amletico sui 7 gol subiti

OGGI CON AURIEMMA

di

RAFFAELE AURIEMMA

Il dubbio amletico sui 7 gol subiti dal Napoli nelle prime due giornate di campionato: fu lo scarso affiatamento tra Manolas e Koulibaly o quel centrocampo che copre poco i due difensori centrali? Il partito di quelli che propendono per la seconda tesi cresce a vista d’occhio. Tra i tifosi, gli addetti ai lavori e l’opinione pubblica, il Napoli necessita di un uomo in più a centrocampo. Troppo leggera la coppia Allan-Zielinski, con il brasiliano non ancora al meglio della condizione ed il polacco poco avvezzo al ruolo di mediano di contrasto. Llorente lancia la sfida a Juve e Liverpool

Serve la presenza di Fabian Ruiz, come faceva l’anno scorso e come Ancelotti lo schierò nella seconda parte della gara contro la Juventus. Ma ancora non riesce a tenere il passo ed il fiato per percorrere più metri in mezzo al campo, quindi diventa una necessità schierarlo da trequartista alle spalle della prima punta. Non è il suo ruolo, non esalta le sue caratteristiche di incursore dal passo cadenzato, con il sinistro letale quando inquadra la porta. E poi, ricevere la palla spalle alle avversario, non ne nobilita il talento.

Con il crescere della sua condizione, vedrete, convincerà Ancelotti ad arretrarne il raggio d’azione, collocandolo sul centro-sinistra, e spostando contemporaneamente anche Callejon sulla linea dei centrocampisti. Il coach emiliano fece identica scelta un anno fa, proprio per migliorare la tenuta della retroguardia. Dopo le prime tre gare disputate contro Lazio, Milan e Sampdoria con il 4-3-3 ereditato da Maurizio Sarri e con 6 reti subite in 3 sole partite, ci fu la decisione di modificare l’assetto in un più umano 4-4-2. Con quel sistema di gioco, il Napoli sprigionò così tante energie da permettere a tutta la squadra di prendere meno gol: furono soltanto 4 nelle 6 sfide successive. Da quel momento la squadra cominciò a prendere confidenza con la nuova realtà che rimase tale fino al termine della stagione. Il 4-2-3-1 di questo inizio stagione ha fatto palesare alcione criticità che dovranno essere cancellate con il solito sistema di don Carlo: restituire nuovamente al Napoli il 4-4-2.