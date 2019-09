Cuore tifoso Napoli: Ancelotti fra turnover e dubbi

OGGI CON AURIEMMA

Porte aperte a Castelvolturno. Da oggi Carlo Ancelotti riprenderà gli allenamenti del Napoli che vuole ripartire bene in campionato ed iniziare con il piede giusto il girone di Champions League. Tra sabato e martedì prossimi arriveranno al San Paolo la Sampdoria ed il Liverpool, formazioni da affrontare con un turnover che dovrà prendere forma durante tre impegnative settimane di partite da giocare tutte d’un fiato. Ed il coach si troverà alle prese con qualche dubbio da risolvere in attacco. Oggi si rivedrà Arkadiusz Milik, di rientro da Katovice con quel problema all’adduttore che affligge l’attaccante polacco ormai dal 10 agosto. Milik sarà certamente fuori servizio per la gara contro i doriani ed a lui si aggiungeranno altre due importanti incognite. Napoli, Mertens: "Puntiamo allo scudetto, Inter più forte con Lukaku"

Una riguarda Lorenzo Insigne, che si è procurato un leggero stiramento al gluteo durante Juventus-Napoli ed attualmente è in bilico per il match di sabato nel nuovo San Paolo. Insigne è da verificare e, se si aggiunge il rientro di Lozano dagli Usa previsto solo per giovedì pomeriggio, allora l’assetto offensivo del Napoli resta una grande incognita. Il messicano avrà giusto il tempo di partecipare alla rifinitura di venerdì, poi sarà compito di Ancelotti sapere se il jet lag del calciatore sarà tale da costringerlo ad utilizzare altri attaccanti per la gara con la Samp. Sì, ma quali? Se dovesse davvero rinunciare contemporaneamente a Milik, Insigne e Lozano, allora la prima linea partenopea tornerà ad essere un grande punto interrogativo. Spazio a Llorente? Magari sì, ma non dal primo minuto. Lo spagnolo viene da più di tre mesi di assenza dai campi di gioco ed il suo apporto potrebbe essere migliore se lanciato in campo a gara in corso.

Da oggi Ancelotti verificherà in allenamento tutte le opzioni a sua disposizione, con una probabile conferma di Mertens al centro dell’attacco, con Fabian Ruiz (tra i primi a tornare a Castelvolturno dalla Nazionale) e Callejon perno fisso sul lato destro. Per l’ultima casella della linea offensiva, chi tra Insigne e Lozano dimostrerà di godere della condizione migliore, giocherà contro la Sampdoria. E la sensazione porta ad immaginare che, anche se stanco dopo le due amichevoli contro Usa e Argentina, giocherà per la prima volta titolare nel Napoli. E Insigne sarà lanciato nella mischia martedì, nel ricordo del suo gol-vittoria un anno fa, guarda caso, contro il Liverpool.