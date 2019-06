Maldini chiamato alla prova della scrivania: idee e strategie chiare

04/06/2019 di CARLO PELLEGATTI

Ormai siamo in dirittura di arrivo. Sta per nascere il Milan di Paolo Maldini che verrà affiancato da un Direttore Sportivo di esperienza, poi da Geoffrey Moncada responsabile dello Scouting e con Angelo Carbone a capo del Settore Giovanile. Maurizio Ganz sarà il nuovo allenatore del Milan Femminile. Intanto va lodata la scelta di Maldini di non affidare la carica di D.S. a Moncada, come si ipotizzava nei giorni scorsi, vista la assoluta inesperienza nel ruolo del francese.



Una ulteriore dimostrazione che Paolo sembra avere le idee ben chiare sulle future strategie che possano riportare il Milan ai suoi livelli, anche se nessuno si illude in tempi brevi. Più delicato il tema riguardante l’allenatore, ma Maldini sembra aver puntato su Marco Giampaolo che Arrigo Sacchi ha definito "uno sceneggiatore ma anche un regista". Insomma è un tecnico che descrivono molto preparato, meticoloso, attento ai particolari. Insomma una scelta oculata da parte dei dirigenti milanisti che devono comunque dare il pieno sostegno a questo progetto che come detto prevede tempi lunghi.



Maldini non pare rassegnarsi a una campagna di rafforzamento mirata solo a giovani “virgulti”,ma vuole anche qualche giocatore di sostanza. Piuttosto resta da capire se e quali saranno i milanisti di oggi da sacrificare sull’altare del tesoretto. Mi dicono che, per esempio, Gianluigi Donnarumma non abbia nessuna intenzione di trasferirsi in un’altra squadra, anche perché cambierà lo staff dei preparatori dei portieri, magari con il possibile ritorno di un suo vecchio Maestro. Parole, ipotesi, voci e poche certezze, anche se in verità Paolo Maldini ha sempre rappresentato una sicurezza, ma sul campo verde. Sulla scrivania? Attendiamo le prossime mosse!