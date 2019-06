Maldini-Boban, il Milan parte da due certezze

15/06/2019 di CARLO PELLEGATTI

I meno romantici hanno già puntualizzato: "Servono soprattutto i Giocatori!". E' certamente vero, ma se a sceglierli sono due Campioni, che hanno aiutato il Milan a raggiungere l'Empireo Platonico, credo che il compito sia meno complicato e difficile. Con grande emozione i tifosi del Milan hanno letto il doppio comunicato con l'ufficializzazione del ritorno come protagonisti, anche se alle scrivanie, di Paolo Maldini, nuovo Direttore Tecnico, e di Zvonimir Boban , responsabile del coordinamento e delle attività sportive. Insieme hanno alzato l'ultimo trofeo nel maggio 1999, in occasione della conquista dello Scudetto del Centenario. Mi auguro di rivederli presto in una foto, loro in giacca e cravatta, e i Ragazzi, in maglia rossonera, mentre alzano una Coppa lucente e bellissima.

Il Milan ha bisogno di essere accompagnato, in questa fase difficile della loro storia, da figure dal profondo cuore rossonero. Una bella notizia anche per il nuovo allenatore Giampaolo, che può contare su uomini dalla grande esperienza, che hanno attraversato qualche volta i mari perigliosi delle sconfitte, ma soprattutto i prati verdi dei grandi trionfi in tutto il mondo. Sono trentacinque i titoli conquistati dai due Fuoriclasse, in Italia, in Europa e nel Mondo. Paolo Maldini affronta questa nuova avventura con atteggiamento coraggioso, forse il compito più difficile per un Maldini da quando Papà Cesare ha indossato, le prima volta, la maglia rossonera il 15 settembre 1954. Sono passati 65 anni. Come in campo, Paolo però non trema! La sua prima mossa è stata proprio quella di chiamare Boban al suo fianco, segno di intelligenza e umiltà. Zvonimir infatti è un uomo fiero, ambizioso, orgoglioso, da sempre innamorato di questi colori, ma anche colto, preparato e intelligente. Insomma il Milan del Fondo Elliott parte da due certezze, volute fortemente da Ivan Gazidis. Le strategie ormai sono delineate, i punti di riferimento chiari. Una bella partenza!