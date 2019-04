L'insostenibile leggerezza del Milan

21/04/2019 di ANDREA SARONNI

E quando la palla arriva a un certo punto nella maggior parte dei piedi, ecco che si tocca il primo punto: gli errori nel controllo, nel dosaggio e nelle scelte nei passaggi, nella protezione della sfera non si contano. Dei cross e dei calci piazzati che, senza pressione, finiscono in zone ignote non vale nemmeno più la pena parlarne. Ora, questo Milan purtroppo non è il Barcellona o l'Ajax dei nuovi fenomeni, ma nessuno pensa comunque che sia formato da dopolavoristi. Il punto vero è che la sciatteria tecnica è probabilmente figlia dell’atteggiamento base, la cui mollezza – considerati gli obiettivi in gioco – davvero sconcerta. Qual è il problema motivazionale di questa squadra? E perché va spinta a motivarsi? Qui entra fatalmente in campo il ruolo dell'allenatore: a Rino Gattuso può essere lecitamente rivolta qualsiasi critica sul piano tattico e delle scelte dei singoli, ma non è proprio il tipo di personaggio che asseconda chi per paura o menefreghismo non mette quel qualcosa in più. Negli spogliatoi di Parma l'ha fatto capire, l'ha detto, il mister, di essere “preoccupato" (eufemismo) per una squadra “senza voglia". C'è un dislivello enorme tra la personalità media della squadra e quella del suo allenatore, i cui forti stimoli producono l'effetto contrario, sovraccaricando menti deboli. È un burrone in cui stanno precipitando le ambizioni e soprattutto il futuro del Milan. Perché se non vai in Champions, Uefa o non Uefa, certamente non potrai ricostruire in un certo modo e ammesso e non concesso che si voglia provare a cambiare anche in panchina, dura sarà trovare e convincere un allenatore di livello senza offrire la garanzia di un profondo e importante rinnovamento. I piani della rinascita rischiano di essere insostenibili, proprio come la leggerezza di questi ragazzi in rosso e nero.