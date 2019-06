I tifosi al centro del progetto

11/06/2019 di CARLO PELLEGATTI

Certo, per il blasone. Certo, per la storia e la tradizione. Io invece dico soprattutto per loro, per i tifosi! Sono appena stato a Gaeta per la festa dei trenta anni del Milan Club. Ospite d'onore la lucente Coppa dei Campioni conquistata a Atene. In mezzo alla gente milanista non si respira l'aria rarefatta delle indiscrezioni, delle voci, delle false trattative, ma piuttosto l'afflato caldo della passione, dell'entusiasmo e dell'eterno affetto per i colori rossoneri. Le stesse sensazioni forti che ho vissuto nelle trasferte in curva, dove si parlava emiliano, pugliese, abruzzese, veneto e brianzolo, insieme ai tanti arrivati da Milano. Quando si entra nei Milan Clubs, quando si varcano i cancelli del settore riservato ai tifosi, in mezzo a quelle facce, non c'è spazio per le critiche, per le polemiche, per il sarcasmo. No, lì si ama e si tifa, lì si applaude e si soffre per quella maglia, che li ha accompagnati per tutta una vita.