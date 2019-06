Gigio guida la rivoluzione degli addii

22/06/2019 di CARLO PELLEGATTI

Si annuncia una rivoluzione, una clamorosa rivoluzione nella rosa del Milan. Dopo gli addii dei difensori Abate e Zapata, dei centrocampisti Josè Mauri, Bertolacci, e Montolivo, nelle prossime settimane, se non nei prossimi giorni, dovrebbe toccare a Gigio Donnarumma, Frank Kessiè, Suso e Cutrone, ai quali si aggiungerà forse Lucas Biglia. Un tesoretto, anzi un tesorone, da 150 milioni, tra utili per le cessioni e risparmio sull’ingaggio. Partendo dal portiere: si continua a parlare di Psg, ma mi aspetto sorprese. Non capisco la ragione perché Leonardo investa una cifra intorno ai 50 / 60 milioni per un portiere, quando in rosa possiede già un giocatore bravo come Areola, nel pieno della maturità e prossimo erede di Lloris in Nazionale. Piuttosto, sono da monitorare le mosse del Manchester United, che sta perdendo David De Gea, deciso a non rinnovare il contratto.