La Johann Cruijff Arena è ciò che ci meritiamo

08/04/2019 di LUCA MOMBLANO

Ridurre Juve-Milan a una sana rivalità da partita del cuore è stata soltanto l'ultima delle dimostrazioni di forza della Juventus 8.0. Che poi l'industria del calcio nostrana sia ancora ferma all'episodio - inteso come concetto astratto sul quale costruire un romanzo di revisione che attinge (come soltanto i migliori romanzi sanno fare) a personaggi realmente esistiti - possiamo essere in grado di comprenderlo. Nessuno di noi è nato ieri e ognuno di noi conosce il contesto in cui è cresciuto. Il meccanismo che abbracciamo è quello del tifoso medio, quello che ripudiamo corrisponde a come crudelmente una squadra con il secondo monte ingaggi della Serie A, in assenza di risultati e in elemosina di punti, riesca a gettare all'aria un progetto-partita nato bene, proseguito così e così infine terminato peggio sotto l'ondata lunga della Juventus degli ultimi venti minuti. Il gol partita era nell'aria, il Var (che non è pura tecnologia, bensì uno strumento in mano agli umani) aveva condizionato chi commentava più di chi se l'è giocata. Bene nel caso di Kean, oggi alla pari di Dybala nelle gerarchie di Allegri, e si tratta di una notizia; male nel caso di Musacchio, ingenuo in area di rigore e vittima di un tunnel che è stato la fotografia rappresentativa della partita e della sua parabola, e si tratta di una constatazione.