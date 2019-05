L'opposizione concettuale tra Nedved e Allegri

13/05/2019 di LUCA MOMBLANO

Dell'ormai tradizionale trasferta romana di fine campionato si sapeva che sarebbe rimasto poco o nulla. Il nulla equivale ai passi in avanti dei segugi alle calcagna di Massimiliano Allegri e del suo futuro prossimo, eccitati dagli aromi trasmessi da un Pavel Nedved leggermente, ma proprio leggermente, fuori dal coro udito pubblicamente dal 16 aprile scorso. Il poco è nelle spavalde emozioni che questa Juve riesce a trasmettere quando è disperata oppure quando prova a divertirsi, anche se in genere ci riesce non più di mezz'ora, ossia in situazioni emotivamente estreme che nel calcio dei soldati e dei risultati sono l'eccezione e non la regola. Uno spaccato di primo tempo in fondo è stato questo, il resto poltiglia per chi redige le tabelle per la qualificazione Champions (a questo proposito segnalo che all'Atalanta, come intento, verrà riservato ben altro trattamento).