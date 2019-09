Cuore Tifoso Juventus: Ridate la 9 ad Higuain

OGGI CON DISCRETI

di

STEFANO DISCRETI

Dopo due turni di campionato sono rimaste solo tre squadre a punteggio pieno in vetta: le due compagini di Torino e l’Inter; per certi versi, tutto anche ampiamente prevedibile. La Juventus resta la squadra da battere del torneo mentre il Torino, per via della preparazione anticipata per i preliminari di Europa League (terminati purtroppo con un’eliminazione sofferta), è avanti a tutti nella condizione fisica e l’Inter si conferma invece nettamente rigenerata dalla cura Conte, vero top player della campagna acquisti neroazzurra. Dopo la sosta per le Nazionali e con la chiusura definitiva della sessione estiva di calciomercato alla lunga però verranno fuori i veri valori del torneo.

La partita di Torino di sabato sera, primo vero match scudetto della stagione, ha lasciato negli occhi dei tifosi bianconeri un’ora di calcio spettacolo come non si vedeva da anni allo Stadium. Certo, il cartello “lavori in corso” è ben evidente e tanto ancora va fatto per completare la “rivoluzione Sarriana” soprattutto in difesa, ma certi meccanismi tattici e una volontà così forte di imporre il proprio gioco agli avversari sono davvero una novità per la Vecchia Signora, che negli ultimi anni, sotto la gestione Allegri, aveva basato i propri successi esclusivamente sulla fase difensiva, addormentando le partite e puntando a vincerle sempre con la giocata del singolo di turno. Qualcosa adesso è cambiato e la sensazione è che la situazione è destinata a migliorare ancora con il passare del tempo. Di sicuro la sfida contro il Napoli di Ancelotti ha consegnato a Sarri il recupero totale di alcuni giocatori che per i motivi più vari e differenti sono finiti sul mercato in questi ultimi mesi, con le valigie sempre pronte. Khedira e Matuidi, leader del centrocampo bianconero, sono stati tra i giocatori più determinanti l’altra sera ma la palma di migliore in campo spetta indiscutibilmente a lui, Gonzalo Higuain.



Il “Pipita”dal suo ritorno alla Juventus, dopo le parentesi al Milan e al Chelsea dello scorso anno, non ha mostrato alcun segno di cedimento nonostante fosse chiara la volontà della proprietà bianconera di venderlo al miglior offerente. Nemmeno la scelta di togliergli la sua amata numero 9 per consegnargli la 21 ha indebolito le sue certezze. Ha dimostrato nei fatti, con impegno e grande professionalità il suo senso di attaccamento alla maglia e la sua ferma volontà, ribadita più volte anche dal suo fratello procuratore, di restare a tutti i costi alla Juventus. Una scelta che lo sta premiando su tutti i fronti e sta confermando quanto più volte scritto anche dalle pagine di questa rubrica. Non c’è Icardi che tenga, se sta bene fisicamente e mentalmente Higuain è il partner ideale per giocare in coppia con Cristiano Ronaldo. La prestazione monstre contro Koulibaly ha confermato tutto lo spessore e la forza del giocatore. La rete del due a zero, realizzata al termine di una giocata davvero sontuosa, è un segnale inequivocabile di quanto potranno essere ancora importanti per la Juve i gol dell’attaccante argentino, da sempre a suo agio nel gioco offensivo di Sarri. Con un Douglas Costa letteralmente rigenerato dall’addio di Allegri, un “Pipita” in grande forma e il fenomeno Cristiano Ronaldo l’attacco bianconero non ha nulla da invidiare ai migliori reparti offensivi delle altre superpotenze europee. Se aggiungiamo inoltre la conferma di Dybala, finalmente tolto dal mercato da Paratici, viene da chiedersi quale altra squadra di club al mondo dispone di un attacco così forte. Nei giorni in cui Mauro Icardi fa causa all’Inter per avergli tolto, tra le altre cose, la maglia numero 9 non possiamo che evidenziare il modo in cui Higuain, che ha subito lo stesso “affronto” ha deciso di ribellarsi all’ “ingiustizia” subita. Uno a parole, tramite il suo avvocato, l’altro con i fatti, con l’impegno, l’umiltà e il sacrificio. C’è ancora qualche tifoso della Juve che farebbe a cambio tra i due? Ridate la maglia numero 9 a Higuain, in questo momento nessuno più di Gonzalo la merita!