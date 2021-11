Wanda Nara e Icardi insieme a Dubai: rispunta l'anello nuziale

La telenovela Wanda Nara-Icardi continua. L'attaccante del Psg sta cercando di riconquistare la compagna e per farlo sta facendo tutto il possibile, ma la showgirl non sembra intenzionata a perdonare facilmente la tresca del calciatore con Eugenia Surez. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nei giorni scorsi i due sarebbero stati visti discutere animatamente in un ristorante milanese tra accuse e rassicurazioni. "Lo farai di nuovo", avrebbe detto Wanda. "Ti giuro di no", avrebbe replicato Maurito. Poi la coppia è volata insieme a Dubai e sulla mano della showgirl è riapparso l'anello nuziale.

