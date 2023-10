Elodie, arriva il primo Tapiro: "Denudarmi così è la mia passione"

Primo tapiro d'oro della carriera per la cantante Elodie dopo le polemiche sulle foto in cui posa nuda per promuovere il nuovo singolo. "È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo", ha detto all'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli a Milano durante un aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone.