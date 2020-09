Wolwerhampton più portoghese del Portogallo

È sufficiente guardare anche solo di sfuggita la terza maglia del Wolverhampton 2020/2021 per rendersi conto del legame sempre più profondo tra i Wolves e il Portogallo. Abile strategia di marketing? Senza dubbio. Segreto fil rouge tra uno degli uomini più potenti e portoghesi al mondo, Jorge Mendes, e una delle squadre più antiche e gloriose d’Inghilterra? Anche. Ma è giusto definire «segreto» questo sodalizio? Niente affatto. Se c’è una cosa che spaventa davvero della cordata Mendes-Guanchang è l’assoluta trasparenza delle strategie di mercato, e di marketing, che ne intrecciano il nodo.

Sono ormai passati quattro anni da quando Guo Guanchang, imprenditore cinese al 45° posto nella classifica dei cinesi più ricchi al mondo, capo di Fosun International, decide di acquistare il Wolverhampton per una cifra vicina ai 50 milioni di sterline. A fare da intermediario nell’operazione del passaggio del club dalla vecchia alla nuova proprietà è proprio Jorge Mendes, che da vent’anni esatti gestisce la GestiFute, società portoghese che offre servizi di procura sportiva per calciatori e allenatori – giusto per fare due nomi, sotto la GestiFute e Jorge Mendes stanno Cristiano Ronaldo e José Mourinho.