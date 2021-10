Türkgücü München, preservare le radici

Nella Repubblica Federale tedesca i musulmani sono circa 5 milioni su un totale di 82 milioni di abitanti. Tra loro, l’etnia turca rappresenta indiscutibilmente il gruppo predominante. In questo contesto, quella del Türkgücü München costituisce un esperimento sia sportivo che sociale di rara oculatezza politica. Fondato nel lontano 1975 sotto la spinta della comunità di immigrati turchi di Monaco di Baviera, il club è diventato negli anni emblema di “integrazione” senza però mai dimenticare le proprie orgogliose origini (ce lo ricorda anche la bandiera turca che campeggia persino nello stemma ufficiale della squadra). Il Türkgücü München – letteralmente il “potere turco di Monaco” – per qualche anno ha rappresentato un Athletic Bilbao in miniatura, localizzato a circa 1700 km di distanza dal San Mames: fondatori turchi, giocatori turchi, tifosi turchi. Il club infatti, attualmente militante in 3.Liga, terza divisione tedesca, ha aperto solo negli ultimi anni le sue fila a professionisti provenienti da ogni angolo del mondo, iniziando così la sua scalata nel calcio regionale prima ed in quello nazionale poi, riuscendo ad ottenere risultati considerevoli.