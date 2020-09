Supertifo, il peso del tempo

Ci sono simboli che con il passare del tempo diventano dei veri e propri emblemi, icone indelebili di periodi storici, movimenti, pensieri. E così mentre la Gran Bretagna diveniva sempre più fucina di nuove vibranti spinte giovanili e di sottoculture che si sarebbero diffuse in tutto il mondo, anche l’Italia sperimentò quell’eclettica propensione giovanile nel distinguersi; un’esigenza esistenziale che non si esauriva nell’anti-conformismo ma diventava creatrice, che dalla ribellione, da uno sguardo nuovo e da prospettive differenti rispetto alle precedenti generazioni avrebbe dato luogo non solo a tendenze e mode, ma e vere proprie tradizioni. Così è stato per il movimento ultras, che si è poi sviluppato e consolidato. Il simbolo, divenuto emblema, di questo movimento è la rivista Supertifo.