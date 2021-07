Salvatore Sirigu, l'antidivo

Volete mettere i social con la Sardegna?

Nelle interviste concesse a fine partita si riesce a notare perfettamente il repertorio dialettico che ogni giocatore deve possedere: qui si svela tutta la distanza tra gli stessi calciatori e giornalisti, tra i quali puntualmente viene innalzato il muro della retorica e del luogo comune. Ogni volta si segue uno specifico copione, con frasi di circostanza che oramai, a forza di ripeterle, hanno perso anche di significato: il rispetto nei confronti degli avversari, le vittorie possibili grazie ai compagni, il ringraziamento al mister e via discorrendo. Ascoltando tuttavia molte dichiarazioni rilasciate dai numerosi componenti della vincente spedizione Azzurra di Euro 2020, emerge in modo chiaro un coro di attaccamento e gratitudine nei confronti di Salvatore Sirigu, reduce dall’esperienza da vice Donnarumma.

«Oggi Salvatore prima della partita ha raccolto per noi un video di tutti i nostri cari e parenti e ci ha fatto piangere tutti sul pullman prima di arrivare allo stadio di Wembley». Così un riconoscente Chiellini, cercando di ricoprire al meglio la figura di capitano, ha voluto sottolineare, ai microfoni di Sky Sport, il grande apporto che l’estremo difensore è riuscito ad offrire a sostengo di tutto il gruppo. Non è stato da meno Florenzi, anch’egli ormai un “veterano”, che ha affermato: «Vorrei ringraziare Sirigu, è stato un grande motivatore. Prima della finale ha scritto per ognuno di noi un bigliettino motivazionale, tutti diversi l’uno dall’altro. È un grande».

Già, perché il c