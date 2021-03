Prima che il Banco Roma sballasse

29 marzo 1984, il grande trionfo europeo prima del declino

crivere di una squadra che non esiste più mette quasi i brividi. Specie se quella squadra è stata la prima a portare benemerenze sportive di livello internazionale alla città di Roma. Non solo Roma campione d’Italia, d’Europa e del mondo nel basket ma una convergenza di fatti e di uomini difficilmente riproponibile. In particolare in una fase sociopolitica come quella attuale. E in una città poco e mal rappresentata dallo sport.

29 marzo 1984. Fa un freddo polare quella sera a Ginevra, ma c’è un motivo per essere presenti al Patinoire des Vernets. Il Barcellona e il Banco Roma campione d’Italia in carica stanno per giocarsi la Coppa dei Campioni. Il Banco, che un anno prima neanche sapeva cosa fossero i play-off, è cresciuto in fretta. Mentre in campionato vivacchia a centro classifica, forse troppo appagata dal titolo 1983, la squadra punta tutto sull’Europa. Passa i turni eliminatori contro i lussemburghesi del Dudelange e gli albanesi del Partizani Tirana. Senza patemi.