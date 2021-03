L'ultima avventura di Valentino Rossi

A 42 anni il Dottore riparte dalla Yamaha Petronas

Valentino è quello di sempre, con i riccioli che scendono a grappoli sul volto scanzonato. 42 primavere alle spalle, i segni del tempo invisibili. Valentino Rossi come Benjamin Button: «Puoi cambiare o rimanere come sei, non esiste una regola in questo».

Valentino è rimasto come era. Pronto per una nuova avventura, forse l’ultima. Posa di fianco alla nuova Yamaha M1, il 46 giallo a spezzare la monotonia di nero e turchese. La compagna di sempre ma dai colori diversi: non più il blu iconico ma il verde caratteristico del Team Petronas. Valentino è tornato all’antico: prima squadra non ufficiale dal 2001, l’anno del titolo in 500 con la Honda Nastro Azzurro. Più che un salto alle origini, si tratta di un esilio. La sua Sant’Elena ha tutti gli onori del caso: trattamento privilegiato con moto e materiale ufficiali. Se non altro per una riconoscenza reciproca che va oltre i vincoli contrattuali.