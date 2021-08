Lukaku al Chelsea è già Superlega

Per i portoghesi si può provare saudade per motivi disparati: per un luogo caro della nostra infanzia, per un’esperienza passata o per un periodo ormai concluso della vita. Ma soprattutto, per qualcuno che non c’è più. Di saudade stanno certamente soffrendo milioni di interisti sparsi per il mondo, costretti a fare i conti con la cessione inaspettata del loro giocatore migliore: Romelu Lukaku. Operazione di mercato che, come accade con tutti gli addii inattesi, si colora di una malinconica e lacerante nostalgia. A peggiorare il tutto, il senso angosciante di una stagione imminente che, densa di presagi funesti, si prospetta avida di gloria.