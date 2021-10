Il Pisa parla russo

Per comprendere il profondo legame tra la rinascita del Pisa e il suo presidente, Alexander Knaster, basta partire da un dato linguistico: la nuova denominazione Pisa Sporting Club, che non è altro che un ritorno alle origini del club, che così fu chiamato dai padri fondatori nel lontano 1909. Come tutte le scelte di questo tipo, non si tratta semplicemente di un dato esteriore. Il rinnovamento, anzi il Rinascimento (così chiamato da club e tifosi insieme), del Pisa passa da questo doppio aspetto (che il presidente Knaster, russo-americano, condivide con altri presidenti a stelle e strisce): rispetto della tradizione e attenzione ai tifosi (il ritorno anche al vecchio stemma dei Friedkin, alla Roma, ne è un esempio). Dall’inizio del campionato cadetto, la compagine nerazzurra ha ottenuto sei vittorie su sette, quindi 19 punti e primato in classifica. Una partenza – la migliore nella storia del club – che ha sì dell’incredibile, ma non è certamente dettata dal caso. Per chi ha la memoria corta, torniamo immediatamente al 21 settembre del 2016.